Pace fatta tra Zaniolo e Zaccagni

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Nicolò Zaniolo si sta godendo le meritate vacanze tra Sardegna e Versilia dopo una stagione intensa. Costretto a saltare gli impegni con la Nazionale per un problema alla caviglia, nei giorni a Coverciano ha avuto modo di parlare con Zaccagni dei cori dei tifosi durante la festa al Circo Massimo e che gli sono costati anche il deferimento.

Come riportato dal magazine “Chi”, i due giocatori hanno parlato della situazione che ha coinvolto indirettamente anche la fidanzata e il figlio del giocatore della Lazio e si sarebbero chiariti. I due calciatori non hanno avuto problemi al confronto e hanno dimenticato quell’accaduto che aveva poi scatenato anche il post fuori luogo di Chiara Nasti.

Zaniolo si è goduto qualche giorno di vacanza insieme al figlio Tommaso, in Sardegna insieme alla mamma Sara Scaperrotta e nella seconda parte di giugno rientrerà a La Spezia per cominciare un programma di lavoro personalizzato al Kinemove Center di Pontremoli, centro in cui aveva svolto anche una parte di riabilitazione post infortunio.