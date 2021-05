Ora a sorpresa Alberto De Rossi potrebbe restare

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Colpo di scena in arrivo al settore giovanile. A sorpresa, Alberto De Rossi potrebbe restare un altro anno sulla panchina della Primavera, che guida dal 2003. Sono oltre cinquanta i giocatori che in questi anni hanno esordito in serie A dopo essere stati sotto la sua guida.

Verso la fine della stagione erano stati valutati anche i profili di Roberto Occhiuzzi, allenatore del Cosenza e Francesco Modesto, tecnico della Pro Vercelli. Il responsabile delle tre squadre giovanili più grandi è Morgan De Sanctis, ma se va in porto la conferma di De Rossi si tratta di una decisione sulla quale ha inciso direttamente Tiago Pinto.

L’esplosione di Darboe, da punto fisso della Primavera a titolare della prima squadra, l’esordio con gol di Zalewski, hanno fatto risalire le quotazioni di De Rossi, la cui conferma sembra essere gradita anche a Mourinho. Ci saranno comunque altri cambiamenti al settore giovanile, come il ritorno di Bifulco nel ruolo di caposcouting. Lo Schiavo potrebbe coordinare le tre squadre maggiori.