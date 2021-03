Esperienza tragica per Robin Olsen, portiere della Roma in prestito all’Everton. Come riporta il dailymail infatti, il portiere svedese nella giornata di sabato era in casa con moglie e i suoi due figli. A un certo punto dei ladri sono entrati in casa per rapinarlo e hanno minacciato il portiere e tutta la sua famiglia con un machete. Refurtiva: gioielli e un orologio di valore. La polizia indaga.