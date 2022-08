Olimpico pronto al bagno d’amore: domenica con lo Shakhtar è sold out

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La nuova stagione all’Olimpico si aprirà esattamente come si è chiusa la precedente: con il bagno d’amore da parte dei tifosi, pronti a esaltarsi per una Roma che ha accolto Paulo Dybala e che nelle prossime ore darà il benvenuto anche a Gini Wijnaldum.

Sale sempre di più l’attesa per la prima partita della stagione all’Olimpico, l’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk, che servirà anche a presentare la nuova squadra allenata da Mourinho.

E che squadra. Perché nella capitale, sponda giallorossa, nell’aria si respira un entusiasmo generato sia dalla vittoria della Conference League, sia da una campagna acquisti che nelle ultime settimane ha acceso i sogni di grandezza dei romanisti. La conferma dei big, più l’innesto di alternative di livello e l’arrivo di veri e propri top player. E naturalmente quel Mourinho che ha dato il via a un nuovo progetto, spostato in pieno dai Friedkin.

Il primo bagno d’amore come detto sarà domenica, la prima di un agosto rovente e che i tifosi hanno deciso di trascorrere in un Olimpico che si preannuncia sold out. Tanta infatti è stata la richiesta che ieri il club, oltre ad annunciare l’esibizione di Blanco all’intervallo, ha comunicato l’apertura anche del settore Distinti Nord Ovest, normalmente deputato ad accogliere i tifosi ospiti.