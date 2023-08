Corriere dello Sport – Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho al suoi, la Roma questa mattina tornerà a lavorare al Fulvio Bernardini per ultimare la preparazione pre stagionale. Ultimi dodici giorni prima dell’esordio in campionato contro la Salernitana e massima concentrazione sulle indicazioni tattiche da migliorare per essere pronti nonostante l’attesa per l’arrivo di nuovi innesti. Tra quattro giorni, il 12 agosto, l’ultima amichevole a Tirana contro il Partizani campione d’Albania.