Nessun problema fisico per Dzeko: domani sarà in campo contro la Finlandia

Edin Dzeko aveva avvisato un problema fisico durante la partita col Napoli e subito la Roma si era preoccupata per il suo centravanti. Per fortuna la risonanza alla quale si è sottoposto, come riporta Jacopo Aliprandi, non ha evidenziato alcun problema fisico. Per questo domani potrà giocare contro la Finlandia.

