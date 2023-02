Nei duelli in area il Lecce è forte

Corriere dello Sport (E. Donno) – Al “Via del Mare”, gremito in ogni ordine di posti arriva la Roma. Baroni lo sa e per tutta la settimana ha cercato di inculcare nei suoi giocatori il concetto che ripete spesso: serenità e determinazione. «La Roma è può farci gol anche quando siamo nel sottopassaggio. Dobbiamo disputare una gara senza il minimo errore, perché con queste squadre non si può sbagliare partita. Se è possibile, dobbiamo fare in modo che non ragionino troppo perché se si concede tempo e spazio a Dybala, Pellegrini o agli altri di fare le loro giocate non c’è più partita». Contro le grandi, comunque, il Lecce si è quasi sempre espresso bene e Baroni chiede di dare il massimo anche ai giocatori diffidati. Non si sbilancia sulla formazione che manderà in campo, anche se non esclude di dare continuità rispetto alla prestazione di Verona, pur lasciandosi un paio di dubbi: «C’è chi sta facendo molto bene anche subentrando, e potrebbe comunque tornare utile a gara in corso. Escluse un paio di valutazioni ancora in essere, punterò sulle conferme».