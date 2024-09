Alle ore 21.00 allo Levy Mwanawasa Stadium si è giocata Costa d’Avorio–Zambia. Il match, valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, è terminato 2-0 per gli Elefanti, che hanno trionfato sul Chipolopolo grazie alla doppietta di Krasso. In campo per tutta la durata del match il difensore giallorosso Ndicka.