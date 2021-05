L’avventura di Rino Gattuso al Napoli si è conclusa ieri sera col pareggio contro il Verona che non ha permesso ai partenopei di entrare in Champions League. De Laurentiis, che lo ha salutato con un tweet, ha già scelto il successore. Come riporta il Corriere dello Sport a sedersi sulla panchina all’ombra del Vesuvio sarà Sergio Conceicao. Quest’anno, l’ormai ex allenatore del Porto, ha ben figurato in Champions eliminando la Juventus e giocandosela anche con il Chelsea.