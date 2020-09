Napoli, Milik verso la Roma. Il polacco lascia l’allenamento

Arek Milik sembra ormai ad un passo dal lasciare il Napoli. Ormai da settimane il giocatore polacco è stato accostato alla Roma ed ora la sua cessione sembra essere in via di definizione. Tra Napoli e Roma c’è l’accordo: prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15 più 7 di bonus relativi a gol e qualificazione in Champions. Come riporta Sportitalia, l’attaccante classe ’94 ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno e non ha partecipato all’allenamento mattutino con la squadra di Gattuso.