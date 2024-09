Il Tempo (M. Cirulli) – L’esonero di De Rossi ha scatenato le reazioni da tutto il mondo calcistico. La notizia, arrivata in prima mattinata ha fatto in breve tempo il giro della Capitale e non sono, andando a scatenare gli animi di personaggi illustri vicini e lontani alla Roma. C’è chi parla di decisioni scellerate, come Nainggolan e Candela, che, nelle storie Instagram mostrano tutto il loro disappunto («Follia pura!» commenta il belga, «Follia! Credere è dare il cuore a chi hai scelto. Daniele lo ha fatto. La società? Quanto è fragile! Sempre forza Roma» afferma l’esterno sinistro).

C’è chi poi De Rossi l’ha visto crescere, come Rosella Sensi, ex presidente del club, che con un lungo post ha voluto esternare i suoi sentimenti, ricordando anche la prima volta che la bandiera giallorossa è stato costretto a salutare i campi di allenamento del Fulvio Bernardini, con tanto di «mi piace» di Francesco Totti:

«Sono sorpresa e anche amareggiata. Fa davvero molto male vedere De Rossi allontanato da Trigoria per la seconda volta. So quanto possa stare male ora. Non giudico le gestioni o scelte altrui, forse non sarebbe nemmeno giusto. Ma mi sento di dare tutto il mio supporto a un uomo che non è solo una bandiera di questo club, ma anche un professionista serio e preparato».