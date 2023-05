Mourinho: “Il loro stadio non farà differenza per noi. Abbiamo personalità ed esperienza per giocarcela” – VIDEO

La Roma ha condiviso sui canali ufficiali una breve intervista di Mourinho in vista della gara di stasera contro il Leverkusen. Queste le parole del mister: “Sono già 14 partite di Europa League, e come dicevo prima, è la seconda volta che giochiamo contro una squadra di Champions. Abbiamo vinto 1-0 il primo tempo, meritatamente, con tanto lavoro e tante difficoltà, questo dice tutto, e dice che domani sarà dura, ovviamente possiamo farcela, però dobbiamo giocare nei nostri limiti.”

Come ha detto lei sono una squadra di Champions, all’Olimpico la Roma ha vinto meritatamente, è stata una battaglia sportiva, è quello che ci aspettiamo anche domani?

“Sicuramente il fattore Olimpico conta, giocano lo sappiamo, a casa c’è qualcosa in più, fuori casa sicuramente i romanisti ci saranno però è il loro stadio e sicuramente loro sentiranno questa differenza, però abbiamo la personalità in quanto squadra, abbiamo l’esperienza accumulata in questi anni dove giochiamo insieme. Ovviamente non è lo stadio e l’appoggio dei tedeschi alla loro squadra che farà differenza per noi. Siamo consapevoli delle difficoltà però sappiamo come vogliamo giocare.”