José Mourinho dopo esser diventato ufficialmente l’allenatore della Roma per la stagione 2021-22 aveva postato su Instagram la foto della sua nuova cover del telefono, raffigurante le sue iniziali JM in giallo su sfondo rosso. Sempre sulla stessa piattaforma il portoghese ha reso noto a tutti come la sua cover fosse finalmente arrivata a destinazione, come a testimoniare la propria carica per il nuovo progetto. Queste le sue parole:

“La mia nuova cover del telefono è finalmente arrivata”.