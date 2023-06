Morte Berlusconi, la Roma: “Il club si unisce al dolore”

In mattinata è venuto a mancare Silvio Berlusconi. L’ex patron del Milan si è spento all’età di 86 anni ed ha segnato una vera e propria era del calcio. Il leader di Forza Italia da venerdì era al San Raffaele di Milano dopo un lungo ricovero di 45 giorni per una polmonite e una forma di leucemia. La Roma si è unita al cordoglio per la scomparsa di Berlusconi: “La Roma si unisce al dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan e proprietario del Monza. Ai familiari va il cordoglio del Club“.

