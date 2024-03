Raffaele Palladino, allenatore del Monza, avversario della Roma in Serie A, domani alle ore 18:00 in terra lombarda, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i giallorossi di De Rossi. Queste le sue scelte:

2 Donati, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Birindelli, 20 Zerbin, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 27 Maldini, 28 Colpani, 32 Pessina, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 79 Popovic, 84 Ciurria.