Henrikh Mkhitaryan ha annunciato di non essere stato convocato dall’Armenia per i prossimi impegni ufficiali attraverso un tweet. Queste le sue parole:

“Con mia sorpresa, sono stato informato dallo staff tecnico della Nazionale armena che non sono stato convocato per le prossime partite. Le spiegazioni che mi hanno fornito non mi convincono. Auguro comunque buona fortuna ai nostri ragazzi per le partite che verranno”.