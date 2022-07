Mkhitaryan: “Mi è sempre piaciuto giocare contro l’Inter, adesso voglio giocare e segnare con questa maglia”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante dell’Inter, è stato intervistato dai canali ufficiali del Club nerazzurro ed ha parlato della sua nuova avventura. Le parole:

Che emozioni hai nel vestire la maglia dell’Inter?

Sono molto contento e felice, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi.

Tre gol e un assist in sette presenze contro l’Inter. Un legame che forse già avevi con i nerazzurri…

Mi è sempre piaciuto giocare contro l’Inter, adesso voglio giocare e segnare con la maglia dell’Inter.

Sei il primo armeno a giocare per l’Inter…

È sempre stato un sogno giocare nei maggiori campionati europei, adesso vestirò la maglia dell’Inter e sono molto orgoglioso perché tanti bambini mi guardano. Spero di essere un esempio per loro.

Quanto sei determinato a lasciare un segno come Djorkaeff?

Aveva origini armene, è stato un giocatore eccezionale e ha lasciato un segno con l’Inter. Voglio farlo anche io, voglio vincere trofei e raggiungere gli obiettivi.

Hai parlato con Simone Inzaghi?

Abbiamo parlato un po’, lo ringrazio per i discorsi che ha fatto. Sono qui per giocare, per aiutare la squadra e alla fine la cosa più importante è vincere insieme.

Un messaggio per i tifosi?

Li ringrazio per il sostegno, voglio dire loro che li aspetto allo stadio per vincere le partite e lo scudetto.