Mkhitaryan: “La squadra ha dato tutto in campo. C’è stato un calo di concentrazione sul gol di Insigne”

Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato al termine della sconfitta contro il Napoli. L’armeno ha realizzato il gol del momentaneo pareggio. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A ROMA TV

Terza sconfitta consecutiva, ma ci sono stati dei segnali positivi?

Abbiamo giocato meglio delle ultime due partite, è stata una sconfitta immeritata a mio avviso. La squadra ci ha provato in tutti i modi, ha dato tutto in campo, ha fatto il possibile per rientrare in partita dopo lo svantaggio. Ho pareggiato, poi abbiamo avuto qualche buona occasione per andare in vantaggio. Purtroppo c’è stato un calo di concentrazione sul gol di Insigne, che ha fatto un gran gol. Nonostante le tre sconfitte consecutive, stiamo lavorando duro per tornare al più presto alla vittoria e affrontare con ottimismo quel che resta della stagione.

Tu hai carisma da leader, come si esce da questa situazione? Serve più un lavoro di testa?

Secondo me dobbiamo lavorare più sulla testa e sulla mentalità, non dobbiamo perdere la calma, mantenere la freddezza. Non dobbiamo pensare che, viste le tre sconfitte consecutive, tutto sia perso, mancano molte partite, dipende tutte da noi. Se vinciamo una partita, questa squadra ha il potenziale per fare bene, le mie non sono soltanto parole, ma è una profonda convinzione. È una squadra equilibrata ed è nei momenti di difficoltà che si pesano le squadre. Secondo me questa è una squadra vera, perché nonostante le difficoltà siamo tutti uniti e ci aiutiamo, per questo sono fiducioso. Sono convinto che nella prossima partita, se manterremo la freddezza e la concentrazione, riusciremo a vincere e a svoltare.

Hai parlato di mentalità e di personalità: in questo momento la squadra ha questi mezzi per ripartire?

Ripeto che per me è una questione di mentalità. Nella mia esperienza se una squadra sta bene fisicamente, ma è debole al livello mentale non riesce a tradurre poi in campo quello che potrebbe fare. Dobbiamo rimanere più concentrati dal punto di vista della mentalità. La questione fisica migliorerà con il tempo, sono convinto che nelle prossime due o tre partite la situazione migliorerà perché abbiamo una panchina lunga e tutti potranno darci una mano in questo senso.

Come stai fisicamente? La tua intelligenza calcistica in campo è importante…

Sto bene. Da quando il campionato è ripreso ho giocato tutte le partite, anche con qualche rotazione. A mio avviso in una squadra c’è bisogno sia di giocatori esperti che di qualche giovane. Servono giocatori intelligenti dal punto di vista tattico e calcistico, giocatori forti fisicamente. Sono certo che il mister saprà dosare le scelte nel modo migliore. Questo è un gruppo unito in cui giocatori esperti aiutano volentieri i ragazzi più giovani in campo. Sono sicuro che miglioreremo.