Mkhitaryan: “Importante vincere prima della sosta, è fondamentale per rimanere aggrappati ai primi posti”

Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Empoli. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A DAZN

Quanto era importante questa partita dopo il derby?

Importante vincere prima della sosta. Fondamentale per rimanere aggrappate alle prime posizioni. Abbiamo fatto una partita quasi perfetta.

Erano 4 partite che non facevi gol e assist…

Non ero preoccupato. Prima poi arrivava. Bisogna avere pazienza. Ringrazio i miei compagni per aiutarmi a fare bonus.

Sei molto decisivo anche più di Dzeko quando vestiva la maglia della Roma..

La cosa più importante è vincere e continuare così.

Sui cambi tu volevi andare a destra sul cambio di Elsha. Come mai?

So che Stephan si trova meglio sulla sinistra. Per me è uguale giocare indifferentemente a destra o sinistra. L’importante è aiutare la squadra.