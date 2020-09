Mkhitaryan: “Dobbiamo avere fiducia per vincere oggi e per fare bene nelle prossime partite”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Verona-Roma. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A ROMA TV

Inizia un nuovo campionato, con quali aspettative e ambizioni?

Sarà una nuova pagina, posso dire che siamo concentrati e pronti per iniziare forti oggi. Dobbiamo avere fiducia per vincere oggi e per fare bene nelle prossime partite. L’obiettivo è lo stesso: dobbiamo arrivare tra le prime quattro e vincere un trofeo. L’anno scorso non ci siamo riusciti, ma abbiamo una squadra di grande livello, sono sicuro che c’è la possibilità.

Sei un leader, avverti questa responsabilità?

Faccio quello che posso fare per aiutare i miei compagni, spero di fare gol e assist che mi piace fare. Se riesco a fare qualcosa per i miei compagni, per aiutarli a vincere, per me è importante.

Trequartista o punta va bene lo stesso?

Per me è importante giocare.

MKHITARYAN A DAZN

Come sta Dzeko?

Oggi l’ho visto con noi, fa parte della nostra squadra.