Mirante sorpassa Pau, Mkhitaryan è recuperato

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Secondo giorno consecutivo di lavoro con il gruppo per Mkhitaryan e Fonseca tira definitivamente un sospiro di sollievo. L’armeno sarà in campo domani sera all’Olimpico (ore 20:45) contro il Verona. Se il portoghese dovesse passare al 3-5-2, giocherà al fianco di Borja Mayoral, altrimenti alle sue spalle al fianco di Lorenzo Pellegrini, alla prima da capitano designato dopo che Dzeko è stato degradato.

Mayoral, anche alla luce delle ultime vicende di mercato che hanno riguardato il bosniaco, è diventato molto di più di un sostituto e può considerarsi una vera e propria alternativa al numero 9. È in un ottimo momento di forma ed è alla ricerca di una conferma. Due sono i ballottaggi: in mezzo al campo Villar è favorito su Cristante, mentre in porta Mirante dovrebbe spuntarla su Pau Lopez.