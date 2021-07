Mirante e Jesus, parole di affetto: “Anni bellissimi”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Antonio Mirante e Juan Jesus salutano ufficialmente la Roma, ma per la società giallorossa hanno solo parole d’affetto. “Ho sempre cercato – ha detto il portiere su Instagram – di dare il massimo per questa maglia. Scoprire in prima persona l’amore viscerale dei suoi tifosi è stato un privilegio“.

Gli fa eco il difensore brasiliano. “Ho trascorso – le sue parole a Rete Sport – cinque anni bellissimi a Roma, dove è nato mio figlio, il mio legame con la città va oltre la squadra. I problemi con Fonseca? Non so perché lui non mi abbia mai considerato, ho sempre dato il massimo. Pensavo di avere qualcosa da dare alla squadra, in molti pensano solo agli stipendi, io invece volevo dimostrare il mio valore. Mi dispiace andare via, ma sarò sempre un tifoso della Roma“.