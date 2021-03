Mini tour de force per i giallorossi, Fonseca li striglia: “Serve mentalità”

La Repubblica (F. Ferrazza) – Due trasferte e due in casa. La Roma prepara l’ennesimo mini tour de force stagionale, lavorando sull’atteggiamento da tenere in campo, per non ripetere l’andamento altalenante fatto vedere troppo spesso in questa stagione. Il Sassuolo (sabato), l’Ajax (ad Amsterdam, giovedì), poi il Bologna in casa e il ritorno, sempre all’Olimpico, contro il gli olandesi: tra campionato e quarti d’Europa League, i giallorossi non possono permettersi di regalare spezzo interi di partita agli avversari, sbagliando il modo mentale di affrontare le gare, cosa che Fonseca ha rimproverato pubblicamente e dentro lo spogliatoio ai suoi.

Il tecnico ha ritrovato ieri a Trigoria Diawara, rientrato dagli impegni con la sua nazionale. La squalifica a centrocampo di Villar, da aggiungere alle assenze degli infortunati Veretout e Cristante, renderà la presenza di Amadou fondamentale contro il Sassuolo. Diawara farà coppia molto probabilmente con Pellegrini, mentre in attacco confermato Borja Mayoral, all’interno dell’alternanza con Dzeko che dovrebbe invece in campo dal primo minuto in coppa.