Milinkovic-Savic: “Ibanez mi ha rotto il naso”

Corriere dello Sport (D. Rindone) – Naso rotto, il dolore che prova Milinkovic è più che sospetto. “Rigore netto”, è l’urlo lanciato da Sergej a Irrati dopo il colpo subito da Ibanez in piena area della Roma. Il naso era sanguinante, non è bastato per condannare con la massima punizione il colpo del difensore giallorosso. “È rigore“, ha gridato Sergey e si è sentito rispondere “secondo me no” dall’arbitro.

Questo è il racconto riportato da Lazio Style Radio, a fine gara è stata riferita la confessione raccontata parlando con il Sergente. Milinkovic, stando sempre alla ricostruzione diffusa dalla radio ufficiale della Lazio, ha detto a Irrati “se lo faccio io (riferendosi al colpo subito da Ibanez, ndr) a lui cosa fai? Dai fallo o no?”. Irrati avrebbe risposto alla domanda “sì perché per i difensori c’è una valutazione differente“, facendo capire che il fallo a partite invertite lo avrebbe fischiato.