Nel post partita della sfida tra Milan e Roma, persa dai giallorossi con il risultato di 3-1, José Mourinho ha raggiunto i propri giocatori negli spogliatoi per tirargli su il morale. Come riportato da Sky Sport, lo Special One, assente in panchina per squalifica, avrebbe voluto subito un confronto con i suoi giocatori. Mou non parlerà con i giornalisti nel post partita.