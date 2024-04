Buone notizie per Pioli in vista della sfida con la Roma. Sono tornati ad allenarsi in gruppo Maignan e Thiaw, che saranno a disposizione per la sfida dell’Olimpico. La brutta notizia per il Milan, è l’assenza di Kjaer. Come riportato da calciomercato.it, nonostante la risonanza magnetica abbia dato esito negativo, le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana.