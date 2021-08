Mercato, vicina l’intesa con il Milan per Florenzi

Alessandro Florenzi è ad un passo dal Milan. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, i rossoneri nei giorni scorsi hanno avviato i contatti e adesso le parti stanno trovando l’intesa. Si lavora per la formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Inizialmente la Roma voleva cedere il calciatore a titolo definitivo, senza trovare però il gradimento del Milan per questa formula. Dopo l’apertura dei giallorossi al prestito la trattativa ha preso la piega giusta. Florenzi ha già dato il proprio ok al trasferimento a Milano, adesso manca l’intesa definitiva tra le due squadre sulle cifre e il riscatto.