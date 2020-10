Esordio stagionale per Pau Lopez nella prima sfida di Europa League contro lo Young Boys. Il tecnico Fonseca in campionato finora gli ha preferito Antonio Mirante e lo spagnolo sembra essere sul mercato, pronto per partire già a gennaio. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la Roma pensa già all’eventuale sostituto e in corsa ci sarebbero tre nomi, tutti italiani.