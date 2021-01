Mercato, Tiago Pinto al lavoro anche per il rinnovo di Karsdorp

Tiago Pinto ha vissuto in prima persona l’allenamento della Roma odierno, ma intanto ha cominciato a lavorare sul mercato. Operazione in entrata per i giallorossi e non solo. Ci sono anche i rinnovi dei contratti a cominciare da quello di Pellegrini.

Leggi anche: Mercato, rinnovo Mkhitaryan: ultima parola all’armeno

Il portoghese, però, come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, lavorerà anche su quello di Rick Karsdorp che scadrà nel 2022. L’olandese ha dato risposte convincenti in questo inizio di stagione.