Antonio Rüdiger ha detto sì alla Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore del Chelsea (in scadenza il 30 giugno) ha preferito i bianconeri al Real Madrid e al Bayern Monaco, stringendo un accordo per i prossimi cinque anni. Per il tedesco è pronto un contratto da 6,5 milioni netti a stagione, sfruttando i benefici del Decreto Crescita (poco meno di 10 milioni lordi l’anno).