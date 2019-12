Il Lione, dopo il grave infortunio di Depay, cerca un nome per il reparto offensivo e in lista è finito anche Javier Pastore ed è già scattato il pressing sulla Roma. Secondo quanto riferito da Le Figaro, si lavora per il prestito del trequartista argentino fino a fine stagione. La Roma dovrebbe però contribuire al pagamento di una parte dello stipendio del giocatore, che attualmente guadagna circa 4 milioni di euro.