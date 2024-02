La Roma è alla ricerca di un nuovo numero 1 sul mercato, per la prossima stagione, visto anche il contratto di Rui Patricio in scadenza. Uno dei nomi in orbita giallorossa è quello di Carnesecchi dell’Atalanta. La prestazione con il Sassuolo è stata degna di nota ed ha messo in panchina un portiere come Musso. Il giovane Azzurro sogna Euro 2024, ma sarà una calda estate, viste anche le lusinghe da parte della Juventus, in cerca del post Szczęsny. Lo riporta calciomercato.com.