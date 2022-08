Mercato Roma, è fatta per Veretout. Trasferimento a titolo definitivo al Marsiglia per 11 milioni di euro

Jordan Veretout saluta definitivamente il club giallorosso. Come scrive Gianluca Di Marzio su twitter, il centrocampista lascerà a titolo definitivo la Roma. Ad attenderlo per una nuova avventura c’è Olympique de Marseille. L’OM pagherà Veretout 11 milioni di euro, ai quali potranno esserne aggiunti altri 4,5 di bonus (un milione al raggiungimento di quindici presenze, un altro milione al raggiungimento di trenta presenze e due milioni e mezzo in caso di qualificazione alla prossima Champions League).