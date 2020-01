Mercato Roma. Come vice Dzeko piace l’ex Scamacca: su di lui c’è anche il Benfica

Il ds Petrachi in questi giorni è alla ricerca di un vice Dzeko in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Kalinic. C’è un nome nuovo sul taccuino del direttore sportivo della Roma. L’ultima idea è legata a Gianluca Scamacca: attaccante classe ’99 del Sassuolo, in prestito all’Ascoli, cresciuto proprio nelle giovanili della squadra giallorossa dal 2009 al 2015. Su di lui, però, c’è un fortissimo interesse del Benfica. Lo riporta Il Messaggero.