Ralf Rangnick, profilo che interessa alla Roma per il ruolo di direttore sportivo, ha rilasciato un’intervista a WAZ e ha allontanato le voci di mercato che parlavano di un suo possibile ritorno allo Schalke 04. Queste le sue parole:

“Non sono disponibile per lo Schalke. Al momento non riesco a immaginare di tornare lì per la terza volta, e certamente non come l’allenatore che dovrà interrompere il loro periodo negativo”.