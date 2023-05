Mercato, principio di accordo per N’Dicka. Contratto quadriennale a 3 milioni più bonus a stagione

La Roma accelera per Evan N’Dicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato da Goal.com, la società giallorossa ha raggiunto un principio d’accordo con gli agenti del calciatore per un contratto quadriennale, con uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro bonus compresi.

Qualche settimana fa non era passata inosservata una foto pubblicata dal profilo Instagram di AMS Talent Consulting, l’agenzia che cura gli interessi di N’Dicka, che ritraeva tre suoi componenti insieme a José Mourinho in occasione della gara dei giallorossi contro l’Inter. Probabile dunque che già in quell’occasione le parti si siano sedute per trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi i fronti.