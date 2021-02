Mercato, piace Danilo del Palmeiras

Nuove indiscrezioni per il centrocampo della Roma. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i giallorossi stanno seguendo un giovane centrocampista brasiliano. Si tratta di Danilo dos Santos de Oliveira, mediano classe 2001 in forza al Palmeiras. Il brasiliano è reduce dall’avventura nel Mondiale per Club, in cui ha giocato 66 minuti.