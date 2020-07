Mercato, piace Badiashile del Monaco. C’è da battere la concorrenza del Manchester City

La Roma è sempre molto attiva sul mercato e quando si parla di giovani lo è ancora di più. Come riportato da Tuttosport è spuntato un nuovo profilo che stanno seguendo da Trigoria. Si tratta di Benoit Badiashile, difensore centrale del Monaco. Il 19enne, però, è seguito anche dal Manchester City e se i giallorossi lo vogliono davvero dovranno battere la concorrenza dei Cityzens. Per il giovane francese 16 presenze nell’ultima Ligue 1, sospesa poi per COVID-19, per un totale di 1.413 minuti giocati.