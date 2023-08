La Roma sta per consegnare a Mourinho il sostituto di Matic, destinato al Rennes per circa 3 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Relevo, nelle ultime ore si sta procedendo positivamente nelle trattative con il PSG per l’acquisto di Leandro Paredes, con cui i giallorossi hanno già trovato l’accordo. L’argentino tornerebbe nella Capitale dopo 6 anni dal suo addio e con tutta la voglia di riscattarsi dopo aver disputato una deludente stagione con la Juventus lo scorso anno. Per il centrocampista è pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo. In questa giornata inoltre si potrebbe concludere la trattativa per Renato Sanches, anche lui in uscita dal club parigino e che completerebbe, almeno numericamente, il centrocampo dell’allenatore portoghese.