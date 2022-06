Ultimi giorni per Davide Santon con la maglia della Roma. Il 30 giugno il suo contratto scadrà e sarà libero di trovarsi una nuova squadra. Tra quelle interessate, come riporta Il Mattino, c’è la Salernitana che ha preso da poco Morgan De Sanctis, che lo conosce bene, come direttore sportivo.