Mercato, offerta dell’Hertha Berlino per Diawara: prestito a 500mila euro con diritto di riscatto

La Bundesliga guarda in casa Roma e più precisamente ad Amadou Diawara. Il centrocampista guineano è in uscita e ha ricevuto le lusinghe dello Schalke 04 che lo vorrebbe in prestito. Stessa formula per l’Hertha Berlino che propone alla Roma, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, un prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto. La trattativa è partita, ma Pinto vuole l’obbligo di riscatto o la cessione a titolo definitivo.

