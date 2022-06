Riccardo Calafiori è tornato a Roma in tempo per festeggiare la Conference League (anche lui era sul pullman dei festeggiamenti) per poi ripartire. Nel suo futuro c’è la Salernitana che sta muovendo i primi passi per prenderlo. Come riportato dal sito tmw.com è stata fatta una prima offerta dei granata che lo vorrebbero proprio a titolo definitivo per 2 milioni di euro più bonus.