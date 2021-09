Il mercato è finito, ma Tiago Pinto sta lavorando per liberarsi di quel gruppo di giocatori rimasti a Trigoria che non rientrano in alcun modo nei piani di Mourinho. Nzonzi, come riporta il Corriere dello Sport, è ad un passo dall’Al Rayyan, club qatariota che sta trattando il francese da settimane. Seguirebbe l’arrivo di James Rodriguez. Sarebbe una cessione fondamentale per le casse di Trigoria che poi potrebbero investire, perché no, nel mercato di gennaio in entrata.