Il mercato di gennaio si avvicina e Tiago Pinto dovrà regalare assolutamente qualche rinforzo a Mourinho. Uno dei ruoli da coprire è il vice-Karsdorp che in questo momento sulla fascia destra è solo visto che Reynolds non dà alcuna garanzia. Come riportato dal sito tmw.com la Roma sta sondando il terreno per Hugo Siquet e avrebbe già avviato i contatti con lo Standard Liegi. L’esterno classe 2002 costa circa 7 milioni di euro.