Mercato, non solo Fazio: il Parma piomba su Juan Jesus

Il Parma è alla ricerca di un difensore centrale, e nelle ultime ore, viste le difficoltà di arrivare a Benatia, il club aveva messo gli occhi su Federico Fazio. Come riporta Sky Sport, i dicuali però sembrano interessati anche a Juan Jesus. Il brasiliano piace molto al tecnico gialloblù D’Aversa che vorrebbe un rinforzo d’esperienza nella retroguardia.

Il classe ’91 ha il contratto in scadenza al 30 giugno, tuttavia potrebbe salutare la capitale con qualche mese d’anticipo. Ad inizio gennaio il nome di Juan Jesus sarebbe dovuto rientrare nella trattativa con il Verona per Mattia Zaccagni, ma la trattativa non andò in porto.