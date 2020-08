Mercato, nessun rinnovo del prestito per Zappacosta: torna al Chelsea

Oggi si è tenuto l’ultimo allenamento con la maglia della Roma per Davide Zappacosta. Il terzino infatti non è stato inserito in lista Uefa e quindi non partirà con i compagni in Germania. Non solo: come riporta Angelo Mangiante con un tweet, la società giallorossa ha deciso di non rinnovare il prestito e quindi farà ritorno al Chelsea.

Davide #Zappacosta returns to #Chelsea.

He is not in the UEFA list for Europe League and today is the last day training for him in Rome.

No chance to extend his loan with @OfficialASRoma.

The 28-year-old right back will discuss his future with #CFC. @SkySport #Transfers pic.twitter.com/l8U0c99rTG

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 4, 2020