Mercato, Mourinho mette gli occhi su Bukayo Saka

Josè Mourinho guarda ancora in casa Arsenal. Il neo allenatore, secondo quanto riportato da todofichajes.com, avrebbe messo gli occhi su Bukayo Saka, ala dei Gunners. Il portoghese conosce molto bene il calciatore dai tempi della Premier e crede di poter regalare alla Roma un giocatore importante capace di fare il salto di qualità in attacco. Saka dal canto suo non è felice del minutaggio e dell’importanza che Mikel Arteta gli ha dato e ha chiesto al club di ascoltare le offerte per lui. L’attaccante inglese ha ancora altri 3 anni di contratto con l’Arsenal, che valuta la partenza del suo giocatore ad un prezzo non inferiore a 60 milioni di euro.