Il giro di punte sta per chiudersi. Con l’accordo vicino tra Napoli e Roma per Arkadiusz Milik, Edin Dzeko si muove sempre di più verso Torino, sponda bianconera. Stando a quanto riportato da calciomercato.it, nelle ultime ore i contatti tra le parti sono aumentati e la buona riuscita dei due affari sembra sempre più vicina. Gli accordi sembrano tutti pronti e si attende l’arrivo del centravanti polacco per dare il via agli spostamenti, con Dzeko alla Juventus.