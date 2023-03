Mercato, Martinez piace alla Roma: sì all’arrivo, ma solo se Mourinho andasse via

Il Dibu Martinez piace alla Roma. Il portiere della nazionale argentina campione del mondo è nel mirino dei giallorossi. Nonostante il contratto con l’Aston Villa scada nel 2027, a fine stagione l’addio è possibile. Nella Capitale potrebbe arrivare, ma ad una condizione: l’addio di Mourinho.

Se lo Special One – oggi alle 18:30 in conferenza per presentare il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad – lasciasse la panchina giallorossa alla fine della stagione, Martinez sarebbe la prima scelta. Con la permanenza di Mou, infatti, tra i pali resterà Rui Patricio. Lo riporta Tuttosport.