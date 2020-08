Mercato, l’Inter su Dzeko in caso di addio a Lautaro Martinez

Nell’incontro di ieri tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter al completo, oltre che alla conferma del tecnico ex Juventus, sono state stabilite le linee guida per il mercato nerazzurro. Una sessione di mercato che, in qualche modo, dovrà autofinanziarsi. Prima del grande colpo, dunque, c’è bisogno di una cessione eccellente. Un giocatore che può portare tanti soldi alle casse dell’Inter è, senza dubbio, Lautaro Martinez. Il centravanti è seguito dal Barcellona ed il club milanese lo valuta 90 milioni di euro. Se il Toro dovesse lasciare l’Italia, allora Marotta e Ausilio punteranno forte su Edin Dzeko, centravanti romanista che da sempre piace a Conte e rappresenta la prima scelta in attacco. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.